شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الشاب»يتعادل مع السنغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات للشباب أمس مع نظيره السنغالي صفر-صفر في بداية مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال والسودان وليبيا.
ويشارك منتخب السنغال في البطولة ضيف شرف، ورغم الفوارق البدنية التي تصب لصالح الفريق الإفريقي فإن «الأبيض» قدم مباراة جيدة وكان نداً قوياً لمنافسه.
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