ماراثون الصحة واللياقة يصل للشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية..تواصلت فعاليات مهرجان المرح للصحة واللياقة بتنظيم ماراثون المشي في نصب الشهداء بالشارقة إحدى محطات المهرجان، بمشاركة 1200 طالب وطالبة من 23 من المدارس الحكومية والخاصة بالشارقة وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات والمعلمين.

وقام المشاركون تحت إشراف اللجنة التنظيمية بالمشي في ممشى نصب الشهداء في جو من المتعة والفرح، وبدعم لوجستي من القيادة العامة لشرطة الشارقة واللجنة المنظمة من منطقة الشارقة التعليمية.

وأبدى المشاركون سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعمل على تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وكيفية الحفاظ على النمط الصحي السليم، كما تقدموا بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها ورعياتها للحدث الصحي.