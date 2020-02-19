شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يهزم الدحيل بثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتلى فريق التعاون السعودي صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على ضيفه الدحيل 2-صفر.
ورفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بفارق ثلاث عن الدحيل، فيما يتساوى الشارقة وبيرسيبوليس بنقطة واحدة.
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، سجل للتعاون محمد السهلاوي (34)، وعبدالمجيد السواط (55).
افتتح التعاون التسجيل بعد تسديدة السواط القوية من خارج منطقة الجزاء على مرمى الدحيل، ارتدت من الحارس أمين كلود لتجد السهلاوي الذي أودعها المرمى (34).
وبدأ الشوط الثاني أكثر سخونة بعدما أرسل لاعب التعاون فهد الرشيدي كرة عرضية للسواط الذي جهزها لاميسي سددها قوية وتصدى لها الدفاع (47).
بعدها بقليل، تجاوز السهلاوي المدافعين وجهز الكرة للسواط المتحرك الذي واجه حارس الدحيل وسددها إلى يمينه هدفاً ثانياً (55).
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