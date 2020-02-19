1.6 مليون درهم لأبطال سباق الوصل في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي عن اكتمال ترتيبات السباق التاسع المقرر له بعد غد الجمعة برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي وراعي المضمار الأصفر، حيث تم الإعلان عن تفاصيل سباق الوصل الذي يعد الأغلى في موسم جبل علي، من خلال الجوائز المرصودة للأبطال والتي تبلغ مليوناً و585 ألف درهم، ويتنافس 100 حصان على ألقاب السباق، ويعتبر الشوطان الرابع «جبل علي ستيكس» والسادس «جبل علي للسرعة» هما الشوطان الرئيسيان في تاسع سباقات المضمار العائلي وجائزتهما مجتمعين مليون درهم.

وتم الإعلان عن كل تلك التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمضمار جبل علي بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مالك شادويل ومزارع شادويل راعي الشوطين الرابع والسادس، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وممثلي الشركات الراعية ماهر المرزوقي من بنك دبي التجاري راعي الشوطين السابع وجائزته 100 ألف درهم والثامن وجائزته 90 ألف درهم، وناصر محمود من بنك الإمارات دبي الوطني راعي الشوط الثالث وجائزته 100 ألف درهم وباسم زكريا من مجموعة الشعفار للاستثمار راعي الشوط الثاني وجائزته 100 ألف درهم، ومحمد حماد من الساحل للمقاولات راعي الشوط الأول وجائزته 80 ألف درهم، وايد بروسر من جمعية كينيلاند راعي الشوط الخامس وجائزته 125 ألف درهم، كما حضر المؤتمر المدرب الوطني علي راشد الرايحي والمدرب ساتيش سيمار والفارس تاج أوشي متصدر لائحة الفرسان إلى جانب المدرب الفرنسي نيكولاس باشلارد مدرب خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأشاد المهندس شريف الحلواني بدور الشركات الراعية للسباق وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قدم ومازال يقدم الكثير من الدعم للمضمار، وقال إن إسطبلات سموه سترعى بطولتي جبل علي ستيكس وجبل علي للسرعة، وتبلغ جائزة كل بطولة منهما لوحدها 500 ألف درهم، وكشف أن إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أعلنت عن تقديم سيارتين لكل سباق في السباقات الثلاثة المتبقية في موسم المضمار الأصفر وذلك لتعويض الجماهير عن السباقات التي لم تُقم في جبل علي خلال فترة التوقف.

وقال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «يشرفني أن أكون ضمن هذا المزيج من الشركات الراعية للسباق، ولا شك أن الرعاة يمثلون شريحة مهمة من المجتمع الإماراتي، ويعد وجود شادويل وشادويل فارم في رعاية شوطي جبل علي للسرعة وجبل علي ستيكس أمراً طبيعياً في المضمار الأصفر».

وأعرب ميرزا الصايغ عن سعادته بمشاركة ووجود ممثل جمعية كينيلاند في المؤتمر الصفي ضمن رعاة السباق التاسع في مضمار جبل علي، وحرص على الإشادة بالصحف العربية التي تسهم بصورة كبيرة في نقل الصورة الحية والمميزة لسباقات الخيول في جميع مضامير الدولة.

وتوجه ممثلو الشركات الراعية للسباق التاسع في مضمار جبل علي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر على إتاحة الفرصة لهم بالتواجد في المضمار العائلي، وأجمع ممثلو الشركات على أنهم يتمنون الاستمرارية في رعاية السباقات.

وقال ماهر المرزوقي ممثل بنك دبي التجاري: «رعايتنا في المضمار الأصفر بدأت منذ سنوات في خطوة ترسخ مكانة البنك كراع رئيسي لمختلف الأحداث الرياضية والفروسية بشكل خاص لأن رعاية رياضة الآباء والأجداد نابعة من استراتيجية البنك»، وقال محمد حماد ممثل الساحل للمقاولات: «نتمنى أن نكون ضمن رعاة السباقات القادمة ورعايتنا لجبل علي تعتبر امتداداً للتعاون القائم بين المضمار وشركة الساحل للمقاولات».

وأكد باسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار أن المجموعة تعتبر من أعرق الرعاة لسباقات المضمار الأصفر وتمنى لجميع الملاك والفرسان التوفيق في السباق القادم، فيما أكد ايد بروسر ممثل كينيلاند سعادته بالتواجد ضمن رعاة السباق التاسع وتوجه بالشكر للقائمين على سباقات الخيول في دبي.

6 سيارات للجمهور في السباقات الثلاثة القادمة



الترشيحات تبدأ من الشوط الثاني



أعلنت اللجنة المنظمة عن الكيفية التي ستكون عليها الترشيحات خلال الأشواط الثمانية التي تشكل مجموع أشواط السباق التاسع يوم الجمعة القادم.

وتقرر أن يكون الترشيح للأشواط من الثاني وحتى الثامن، بحيث يكون الشوط الأول المخصص للخيول العربية خارج دائرة ترشيحات الجمهور، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود للترشيحات الصحيحة أكثر من 80 ألف درهم، ستوزع على أبطال الترشيحات عقب نهاية السباق مباشرة.

كما تم الاعلان عن تخصيص 130 جائزة للجمهور عبر السحوبات المجانية التي ستجرى على الكوبونات التي ستوزع للجمهور عند مداخل وبوابات المضمار العائلي، وتشتمل الجوائز المرصودة على هدايا مالية قيمتها 10 آلاف درهم ستوزع بواقع 400 درهم لكل كوبون فائز، وبقية الجوائز عبارة عن أجهزة إلكترونية.