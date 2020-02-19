مباراتان في الجولة الثانية لبطولة الكأس الذهبية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اليوم، مباراتين لحساب الجولة الثانية، في أول ظهور لفرقها 4؛ حيث يلتقي فريقا الحبتور وزيدان في المباراة الأولى وتعقبها المباراة الثانية عندما يواجه فريق الإمارات نظيره فريق بنجاش في بطولة كأس دبي الذهبية، والتي تقام هذا الموسم تحت مسماها الجديد «بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو»؛ حيث تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتشهد مشاركة 8 فرق تزخر بأبرز النجوم المحليين والعالميين في عالم اللعبة، وتمتد لغاية السادس من شهر مارس المقبل.

وتحظى البطولة بدعم مجلس دبي الرياضي بنصف مليون درهم للفائز بنسخة 2020؛ حيث يحصل البطل على 350 ألف درهم، والوصيف 150 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 350 ألف درهم رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين من أصحاب الحظ السعيد من الجماهير.

وتشهد المباراة الأولى والتي تقام في الثانية ظهر اليوم، صراعاً ساخناً بين نجوم اللعبة، عندما يواجه محمد الحبتور أثناء قيادته لفريق الحبتور قائد فريق زيدان السعودي عمرو زيدان، في لقاء بالتأكيد سيشهد تحدياً كبيراً، وفي الرابعة ظهر اليوم، تقام المباراة الثانية والتي تقود خلالها الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات بمواجهة فريق بنجاش، وتدخل سموها المباراة بمعنويات إيجابية متسلحة بفوزها ببطولة كأس إعمار ماستر، والتي اختتمت السبت الماضي.