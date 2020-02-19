السد يتجاوز سيباهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق السد أول انتصار له على ضيفه سيباهان الإيراني بثلاثية نظيفة حملت توقيع أكرم عفيف (51) وحسن الهيدوس (73 و79).

وجاء الشوط الثاني أكثر قوة وأكثر هجوماً من جانب السد الذي استطاع خطف الهدف الأول من تمريرة الجزائري بغداد بونجاح إلى عفيف في يسار المنطقة، فانفرد وسدد داخل الشباك (51).

اندفع لاعبو سيباهان دون حساب وراء الهجوم، تاركين الدفاع مفتوحاً أمام مهاجمي السد الذين استغلوا الفرصة بشكل جيد، وخطفوا الهدف الثاني من تمريرة عفيف من اليسار، ارتدت من الدفاع إلى حدود المنطقة، ووجدت الهيدوس يسددها أرضية داخل الشباك (73). وعاد بونجاح لينطلق من اليمين، ويمرر كرة عرضية داخل المنطقة للهيدوس كان أسرع من الدفاع والحارس وخطفها في المرمى (79).