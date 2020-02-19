شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز لوريوس تكرم نجوم 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع سائق الفورمولا‏1 البريطاني لويس هاميلتون جائزة لوريوس فئة أفضل رياضي لعام 2019، بعد تفوقهما بالتصويت على رياضيين مثل نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز ونجم التنس الإسباني رافائيل نادال في حفل أقيم بالعاصمة الألمانية برلين. وحصدت جائزة أفضل رياضية لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز فيما ذهبت أفضل عودة للسائقة الألمانية صوفيا فلوريتش. وذهبت جائزة أفضل رياضية فئة الاحتياجات الخاصة للمتزلجة الأمريكية أوكسانا ماسترز أما جائزة أفضل إنجاز أكاديمي فكان من نصيب اتحاد السلة الإسباني. ولم يحضر ميسي الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يفوز بالجائزة الحفل بسبب ارتباطه بالترويج لإكسبو دبي 2020 لكنه قال في رسالة متلفزة:«إنها جائزة مميزة لأنني أول لاعب في لعبة جماعية يحصل عليها».

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