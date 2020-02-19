شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يتعثر.. و«الملك» يتعادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل العين سلسلة من 10 مباريات دون فوز في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته أمام ضيفه النصر السعودي 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وبقي العين أخيراً من دون نقاط بعدما تعرض لخسارته الثانية توالياً في استاد هزاع بن زايد.
ولم يعرف «الزعيم» الفوز في دور المجموعات والإقصائي في آخر 10 مباريات، منذ تجاوزه الريان 4-1 في 16 إبريل 2018، حيث تعادل مرتين وتعرض لثماني هزائم. وتعادل الشارقة مع ضيفه بيرسبوليس 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وكان الشارقة خسر أمام التعاون في الجولة الأولى، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.
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