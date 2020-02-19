فيديو مع «ميت» يثير الانتقادات في ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وصف مشجعو ليفربول الإنجليزي شريط فيديو ترويجياً يظهر فيه أسطورة النادي إيان راش وهو يشرب الشاي مع أسطورة متوفى منذ 24 عاماً ب«المخيف».

ويظهر في الفيديو المهاجم الويلزي راش وهو يدخل مقهى في مدينة ليفربول، ثم يجلس على طاولة مع صورة رقمية متحركة لبوب بيزلي الذي درب فريق العصر الذهبي لليفربول بين عامي 1974-1983 وتوفي عام 1996. ويتحدث راش مع بيزلي الذي اشترى المهاجم عام 1980، عن أيامهما في الفريق، ويتشاركان نكاتاً حول طرق نجاح بيزلي في إخراج أفضل ما في لاعبه الويلزي، مثل إيهامه مرة بأنه على قائمة المعروضين للبيع، ولم يلق الشريط قبولاً لدى المشجعين وانهالت التغريدات مثل: «هذا شيء مخيف وخاطئ بعض الشيء» و«فيديو لا ينم جداً عن الاحترام، ربما كان لتكريم بيزلي لكنه ليس كذلك».

واتهم البعض الراعي ستاندرد شارترد بالترويج لمنتجات البنك على حساب سمعة بيزلي، لكن راش أكد أن عائلة بيزلي أعطت الإذن، فيما قال آخرون إن الشريط «جميل ويستحضر ذكريات الماضي بين المهاجم ومدربه».

ويعد بيزلي أعظم مدرب إنجليزي على الإطلاق، إذ رفع 6 ألقاب دوري، وأضاف 3 ألقاب أوروبية لخزينة الحمر وكأس أوروبا و3 كؤوس محلية أسهم راش فيها بتسجيل 346 هدفاً في 660 مباراة.