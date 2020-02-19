مواجهة صعبة للتونسية أُنس مع هاليب في «تنس دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أخفقت البلجيكية كيم كليسترز في تجاوز الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة للتنس؛ بعد خسارتها لمباراتها الافتتاحية في مشوار محترفات التنس، بعد انقطاع دام سبع سنوات، أمام الإسبانية جاربين موجورزا 6-2 و7-6؛ وذلك على الرغم من الأداء القوي الذي قدمته في المجموعة الثانية، وكادت أن ترهق منافستها بمجموعة ثالثة، لتتأهل موجوروزا إلى ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها ال20 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منقطة القرهود في دبي، وتمتد حتى 22 فبراير/شباط الجاري، ويصل إجمالي الجوائز فيها إلى 2.8 مليون دولار.

وكانت كليسترز «36 سنة»، التي أحرزت 4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تخوض مباراتها الأولى في بطولات المحترفات منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2012 وقالت، إنها تتطلع إلى خوض المزيد من المباريات.

وعقب المباراة قالت كليسترز: «لديّ مشاعر جيدة هنا، لن أقول إني أشعر بالراحة؛ لكني أشعر بإمكانية التعامل مع إيقاع اللعب، ربما لا تكون هي صاحبة أقوى الضربات؛ بل هناك فتيات أقوى، شعرت أن بوسعي خوض مواجهة متكافئة من الخط الخلفي».

وأضافت: «شعرت لبعض الوقت أني أسيطر على بعض النقاط، طريقة عودتي في المجموعة الثانية ومستواي في التنس من الأشياء الإيجابية، أحببت هذا الأمر في نفسي قبل المباريات المقبلة».

وأبدت موجوروزا «26 سنة» وصيفة أستراليا المفتوحة 2020، إعجابها بأداء منافستها، وقالت: «إنها لاعبة رائعة، وأنا سعيدة لأني كنت أول لاعبة تواجهها بعد عودتها الثالثة إلى ملاعب التنس، ولم أفكر كثيراً بمن ستفوز، المهم أن المباراة ستكون ممتعة بعد غيابها 7 سنوات، وكنت متحمسة لرؤية ما سيجري».

على خط متصل، تلتقي اليوم التونسية أُنس جابر المصنفة ال45 على العالم، والمصنفة الثانية عالمياً وبطلة «تنس دبي» في عام 2015 الرومانية سيمونا هاليب، ضمن مواجهات الدور الثاني في مهمة تبدو صعبة على اللاعبة التونسية التي ستواجه طموحات منافستها الرومانية الساعية لاستعادة لقبها في دبي.

على خط آخر، أقام اتحاد الإمارات للتنس جلسة تنس تدريبية حضرها ما يزيد على 50 لاعباً ناشئاً من جميع أكاديميات التنس في الدولة؛ وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، وأشرف فريق من تنس الإمارات وأكاديميات التنس الأخرى على الجلسة التي شارك فيها أطفال تحت سن 8 سنوات؛ حيث أمضى جميعهم أوقاتاً ممتعة في تعلم بعض مهارات التنس، وغمرت صغار التنس الفرحة؛ عندما انضمت إليهم نجمة التنس العربية التونسية أُنس جابر، ممثلة العرب الوحيدة في بطولة دبي؛ لتشاركهم جلستهم الصباحية التدريبية، وتزودهم ببعض الأفكار؛ لتحسين مهاراتهم في التنس.

وأشار صلاح تهلك، مدير البطولة، إلى أن الفعالية تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطفال ومواهب التنس الواعدة، للقاء نجمات التنس والتفاعل معهن أثناء الجلسة التدريبية، متمنياً أن ترفع هذه المبادرة أعداد المقبلين على رياضة التنس.