شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يضم رينيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم البرازيلي رينيه يؤكد رغبة النادي في ضم المواهب الشابة الواعدة عبر العالم. وأعلن الريال أمس ضم رينيه (18 عاماً) من فلامنجو البرازيلي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 30 مليون يورو (32 مليون دولار) وهو ثالث لاعب برازيلي صاعد ينضم إلى ريال مدريد في آخر عامين.

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