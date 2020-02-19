اليبهوني: طواف الإمارات منصة عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت اللجنة العليا المنظمة ل«طواف الإمارات 2020» الخاص بسباق الدراجات الهوائية للمحترفين، كافة الاستعدادات لتنظيم الحدث العالمي الكبير في الفترة من 23 إلى 29 فبراير الجاري لمسافة أكثر من 1000 كم، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم العالم يمثلون 20 فريقاً، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الهواة في الطواف الذي يخطف الأنظار من كل صوب ويتم بثه عبر الشاشات إلى أكثر من 200 دولة حول العالم تأكيداً لأهميته والنجاح الذي حققته النسخة الأولى.

ويحظى الطواف باهتمام الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي أدرج السباق ضمن أجندة الموسم منذ نسخته الأولى تأكيداً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات وقدرتها الفائقة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية.ويعزز تنظيم «طواف الإمارات»، مكانة الدولة كوجهة عالمية مع عكس الصورة المشرفة لبلد الأمن والآمان وتطورها الكبير والمستمر على مستوى البنية التحتية والصعد كافة.

وأكد مطر اليبهوني، رئيس نادي أبوظبي للدراجات، أن الإمارات تتطلع إلى مزيد من النجاحات التي حصدتها النسخة الأولى من الحدث العالمي في رياضة الدراجات الهوائية، بالاستعدادات الاحترافية في النسخة الثانية من الطواف.

وقال: «اهتمام الدولة ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الدراجات الهوائية، وراء تنظيم الحدث المهم الذي يأتي بمشاركة نخبة النجوم على مستوى العالم في هذه الرياضة الجاذبة والمفيدة لصحة الإنسان»، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة جعل من الطواف منصة عالمية يتسابق الدراجون العالميون والفرق على وضعها ضمن أجندتهم في الموسم.

وأشار اليبهوني، إلى الفوائد العديد التي يحققها الحدث العالمي بالدولة وقال: «تنظيم طواف الإمارات يحقق مكتسبات ونجاحات عظيمة ويسهم في انتشار رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، وزيادة عدد الفرق والممارسين من الهواة والمحترفين».