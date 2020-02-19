ثانية جولات «دبي جونيور ريغاتا» تنطلق السبت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للناشئين والصغار (بنين وبنات) وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وتقام الفعاليات المرتقبة السبت المقبل في شاطئ جميرا بالتعاون مع نادي دبي للزوارق الشراعية (دوسك) وبمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية الرياضية البحرية بالدولة والأكاديميات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال والتي تحرص دائماً على صقل مهارات منتسبيها بتوفير أجواء التنافس والاحتكاك مع مدارس أخرى متخصصة من أجل تأهيل المتسابقين والمتسابقات مستقبلاً لأكبر المواعيد والمناسبات.

ومن المنتظر أن يتنافس المشاركون والمشاركات يوم السبت المقبل على ألقاب أربع فئات مختلفة هي ليزر 4.7 ناشئين وليزر 4.7 ناشئات واوبتمست صغار (ذكور) واوبتمست (إناث)، حيث من المتوقع أن تجري 5 أشواط في الفترتين الصباحية والمسائية لكل فئة بإشراف اللجنة الفنية المختصة تقام بعدها مراسم تتويج الأبطال والبطلات في كل فئة.