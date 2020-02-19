الأهلي يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز اللاعبين قبل لقاء السوبر الخميس المقبل

صرح مسئولو النادي الأهلي بأنه تم رفض صرف مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الفريق لتجاوز الزمالك في مباراة السوبر المحلي والمُقرر إقامتها بأبوظبي بعد غدٍ الخميس،بالرغم من اعتراف المسؤولين بأهمية المكافئات وقوتها، كما أكدوا على أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة.

وخاصة أنه يجب أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز، وتحقيق لقب السوبر للفريق،حيث يسعى الأهلي لتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصدها الأحمر ببداية الموسم الجاري، بأول قمة يخوضها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ومن جانبه حث محمود الخطيب رئيس النادي لاعبي الفريق ببذل أقصى ما لديهم، من أجل تحقيق لقب السوبر، كما أكد رئيس النادي أثناء اجتماعه أمس مع لاعبي الأحمر قبل انطلاقهم إلى الإمارات، مؤكدا أن هذا اللقاء من اللقاءات الهامة والتي سيكون لها تأثيرا قويا خلال مسيرة الفريق.