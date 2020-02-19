ظهور الزمالك بزيه الجديد في مباراة السوبر

قام فريق نادي الزمالك بالعمل على استلام زيه الجديد من أجل الاستعداد لمبارياته الجديدة في خلال الأيام المقبلة، وذكر مصدر موثوق به في نادي الزمالك أن نادي الزمالك على كامل الاستعداد لخوض جميع مباريات السوبر المصري وذلك أمام نادي الأهلي ولن يحدث ذلك إلا بعد استلامه للزي الأبيض الأساسي له والزي الأزرق الاحتياطي للزي الأبيض.

وقام هذا المصدر بالتأكيد على أن الزي الذي سيقوم نادي الزمالك بارتدائه سيتم التأكيد عنه في خلال الاجتماع الفني للمباراة وسيقوم ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات باستضافة كلاً من الفريق الأهلي والزمالك وذلك في مباراة السوبر المصري وذلك في الساعة السابعة مساء بعد غد يوم الخميس.