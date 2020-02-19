بهدف ساؤول: اتلتيكو مدريد يتفوق بهدف نظيف قبل مواجهة الإياب بالانفيلد

ملخص احداث مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد، في قمة مباريات اليوم بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في مباراة مثيرة بدور الستة عشر، ستلعب على ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة بي ان سبورت، وكان ليفربول قد تصدر المجموعة على حساب نابولي الإيطالي مما جعل له أفضلية لعب المباراة الثانية على أرضية ميدانه، بينما حل اتلتيكو مدريد في المركز الثاني في مجموعته خلف يوفنتوس الإيطالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول احترامه للفريق الأسباني ومدربه دييغو سيموني، حيث أكد على قوته والحيوية التي يتمتع نادي اتلتيكو مدريد، مؤكداً انه اختبار بدني قوي لفريقه، لكنه أكد في الوقت نفسه ان لاعبيه متعودون على خوض تلك التحديات، وشبه أداء اتلتيكو مدريد بنوريتش لكنه أشاد بقوة الفريق البدنية.

ملخص مباراة ليفربول واتلتيكو