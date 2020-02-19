بهدف ساؤول: اتلتيكو مدريد يتفوق بهدف نظيف قبل مواجهة الإياب بالانفيلد

ملخص احداث مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد، في قمة مباريات اليوم بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في مباراة مثيرة بدور الستة عشر، ستلعب على ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة بي ان سبورت، وكان ليفربول قد تصدر المجموعة على حساب نابولي الإيطالي مما جعل له أفضلية لعب المباراة الثانية على أرضية ميدانه، بينما حل اتلتيكو مدريد في المركز الثاني في مجموعته خلف يوفنتوس الإيطالي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول احترامه للفريق الأسباني ومدربه دييغو سيموني، حيث أكد على قوته والحيوية التي يتمتع نادي اتلتيكو مدريد، مؤكداً انه اختبار بدني قوي لفريقه، لكنه أكد في الوقت نفسه ان لاعبيه متعودون على خوض تلك التحديات، وشبه أداء اتلتيكو مدريد بنوريتش لكنه أشاد بقوة الفريق البدنية.
ملخص مباراة ليفربول واتلتيكو
- بداية الشوط الأول من مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد
- ساؤول يحرز الهدف الأول لاتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة
- في الدقيقة 30 موراتا كاد ان يحرز الهدف الثاني لفريقه.
- صلاح يحرز هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل
- نهاية الشوط الأول بتقدم اتلتيكو بهدف نظيف، رغم سيطرة ليفربول على مجريات الشوط الأول لكن دون فرص خطيرة.
- الشوط الثاني بدأ بسيطرة من ليفربول من اجل احراز التعادل
- لا توجد فرص خطيرة بسبب اصرار اتلتيكو مدريد الدفاعي.
- نهاية المباراة بفوز اتلتيكو مدريد بهدف نظيف.