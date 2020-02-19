نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد في دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، المواجهة تأتي في ظل صحوة كبيرة للنادي الانجليزي وتخبط كبير للنادي الأسباني والعديد من الغيابات البارزه عن صفوفه، لكن على أرضية الميدان جميع الاحتمالات وارده.

مباراة ليفربول ضد اتلتيكو في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي العاصمة الاسبانية، وتبث عبر قناة bein Sports 1 HD، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا سيتعرض من خلال تلك المواجهة في دور الستة عشر لأحد الاختبارات الصعبة للفريق، حيث سيواجه اسلوب مغاير لاسلوب اللعب المتعود عليه الفريق سواء في انجلترا أو في أوروبا، ويعول أبناء المدير الفني دييغو سيموني على الوصول لأبعد نقطة في بطولة هذا الموسم من اجل انقاذها.

نتيجة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد