شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس أول تدريب للأهلى فى أبو ظبى قبل مواجهة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، لحظات من كواليس خوض الفريق الكروى التدريب الجماعى الأول على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى.

وشهد التدريب حرص السويسرى رينيه فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران، كما شارك رمضان صبحى فى فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.