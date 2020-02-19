شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يتحدث عن القلق قبل سوبر الأهلي والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فتحى، لاعب الأهلى، أن الظروف المُحيطة بمباراة السوبر المرتقبة تُزيد من قوة وأهمية اللقاء، موضحا أن التتويج هدف كل فريق، كما أن كل فريق يملك أسلحة الحسم فى المباراة التى ستقام بعد غد بأبوظبي. ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة من مساء بعد غد، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالسوبر المصري.

وأوضح أحمد فتحى فى تصريحات تليفزيونية: دائماً ما تكون مباريات السوبر صعبة واللعب أمام الزمالك فى السوبر صعب، كذلك ويجعل اللقاء مُثيرا وقويا أمام الفريقين، خاصة أن كل فريق يسير بخُطى جيدة محلياً وأفريقياً.

وأضاف: القلق موجود بالطبع قبل مثل هذه المباريات، وهذا أمر طبيعى لأنه يجعل اللاعبين يشعرون بأهمية المباراة والمسئولية الواقعة عليهم، موضحا أن الفريق الذى سيكون أكثر هدوءاً ويتحكم فى "ريتم" المباراة سيحصد اللقب.

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وطالب الجوكر أحمد فتحى جماهير الأهلى بمساندة الفريق فى اللقاء المرتقب، موضحاً أن جميع لاعبى الأهلى لديهم تركيز وإصرار على حم اللقب لإسعاد الجماهير.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

فيما تضم قائمة الأهلى كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.