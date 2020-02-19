شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليمنى تؤرق كارتيرون قبل مواجهة الأهلى في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى حالة من القلق، بسبب إصابة حازم إمام ظهير أيمن الفريق برشح فى العضلة الضامة وشد من الدرجة الأولى، قبل ساعات من مواجهة الأهلي فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، حيث سيشارك المارد الأحمر بصفته حامل لقب الدورى الموسم المنقضى، وتوج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر.

وكشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن كارتيرون يدرس الاعتماد على محمد عبد الغنى مدافع الفريق لقيادة الجبهة اليمنى فى حالة تأكيد الفحوصات الطبية التى سيخضع لها حازم إمام غدًا الأربعاء عدم قدرته على المشاركة فى مواجهة الأهلي، لافتًا إلى أن عبد الغنى يعانى هو الأخر من الاجهاد إلا أن فرص مشاركته أكبر من حازم إمام.

ومن المنتظر أن يحدد المدير الفنى اللاعب الذى سيقود الجبهة اليمنى خلال مواجهة المارد الأحمر بعد الفحوصات الطبية التى سيخضع لها حازم إمام وعبد الغنى غدًا، لاسيما وأن محمد عبد الغنى سبق وشارك فى هذا المركز وقدم مردود طيب.

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وكان لاعبو الزمالك خضعوا لبرنامج استشفائى لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة فى الإمارات، وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وتضم قائمة الزمالك كلا: من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.