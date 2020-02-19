شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18/2/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء فى مقدمتها اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من قيادة الفريق فى مباراة الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل فى السوبر المصرى بعد مفاضلة مع محمود جنش. اقترب محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك من قيادة ألفريق فى مباراة الاهلى المثرر لها الخميس المقبل فى السوبر المصرى بعز مفاضلة مع محموز جنش ولكن كارتيرون نجح المنتخب الوطنى للشباب فى ألفوز على نظيره الجزائرى بأربع أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.. حرص عدد من مشجعى فريق الزمالك بالإمارات على التواجد فى فندق الإقامة الخاصة بسعد محمد لاعب فريق مواليد 2000 المصاب بمرض السرطان.. Advertisements تعاقد نادى الزمالك مع المحترف الأمريكى مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة، خلال ألفترة المقبلة فى ظل مشاركة ألفريق ببطولة لأفرليج، وكذلك نهائيات دورى السوبر. شارك رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى فى مران فريقه الجماعى المقام حاليًا على ملعب الوحدة الإماراتى بعد عودته من إصابة قوية فى العضلة الخلفية شاكر عبد الفتاح مديرا فنيا للترسانة خلفا لمحمد صلاح تعاقد مسئولو الترسانة مع شاكر عبد ألفتاح لقيادة ألفريق الكروى فنيا خلفا لمحمد صلاح الذى تقدم باعتذار رسمى بالأمس. قال محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى ستقام فى موعدها يوم 24 فبراير الجارى، مشددا على عدم وجود نية لتأجيلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.