شكرا لقرائتكم خبر عن نادى سموحة يقرر حظر تشغيل أغانى المهرجانات فى حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادى سموحة، إنه لن يقبل تشغيل أغانى المهرجانات في الحفلات بنادى سموحة، قائلا: أرفض هذا الأمر تماما، فكيف أتقدم بمشروع قانون للتصدى لظاهرة الإسفاف ومثل هذه النوعية من الأغانى ومن ثم أقبل تشغيلها داخل النادى، لأنها لا تصلح للجمهور وتفسد الذوق العام".

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لتعديل قانون العقوبات، بإضافة مادة تجعل السجن وجوبى حتى مدة 3 سنوات، وعدم الاكتفاء بالغرامة الحالية، لكل الأغانى التي تتضمن اسفاف وضرورة وقفها نهائيا، وسيسعى لسرعة تنفيذه، مؤكدا أن الألفاظ التي ترد في أغانى المهرجانات لا تصلح للجمهور.

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وفي سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، إنه يؤيد قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن هذه ليست أغانى إنما انحدار فنى وأخلاقى وتزييف للوعى ونشر للقبح وإفساد للذوق العام.

وأوضح وهدان فى بيان له، أن الفترة الماضية شهدت تدنى للذوق العام بشكل كبير ونشر لعبارات غير أخلاقية من خلال ما يطلق عليها أغانى المهرجانات، مضيفا "أن هذه الأغانى تصنع تحت بير السلم، من خلال كلمات غريبة ومبتذلة وليست لها أى علاقة بالشعر أو الغناء وليس لها علاقة أساسا بالموسيقية وإنما يقولها مجموعة من البلطجية.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن هذه الأغانى تتناول ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية، وتحض على الفحش وزنا المحارم والدعارة وتناول المخدرات وتنشر الرذيلة فى المجتمع المصرى، مطالبا بتشديد الرقابة على هذا الإسفاف الهابط والتصدى له بقوة لحماية المجتمع المصرى من مثل هذا الرذاذ.