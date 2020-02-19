شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر والزمالك بالأزرق فى مواجهة السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى أن الاتفاق المبدئى بخصوص "الزي" الذى سيرتديه الفريق خلال مباراة السوبر المحلى هو القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدى فريق الزمالك الزى الأزرق بالكامل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن "زي" الفريقين بشكل رسمى غدا الأربعاء فى الاجتماع الفني. ويلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى السوبر المحلى المحدد له بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى الإمارات.

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وتضم قائمة الزمالك كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".