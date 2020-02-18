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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى يعتذر عن الخطأ الفادح ضد النصر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
قدم خالد عيسى حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي إعتذار لجماهير الفريق عن الخطأ الذي وقع فيه ضد فريق نادي النصر السعودي في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لحساب الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا .
وغرد الحارس الدولي " "السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء.. دائمًا الاعتذار من شيم الرجال رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي، اعتذر عن الخطأ الي صدر مني، أتمنى تقبل الاعتذار".
يذكر أن خالد عيسى كان قد خرج من مرماه من أجل الحفاظ على الكرة حتى الخروج لضربة مرمى وكان أمامه المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وعلى الرغم من وصول الحارس إلى الكرة أولاً إلا أنه تباطأ في إبعادها عن مناطق الخطر ما جعل المهاجم النصراوي الخطير يخطفها من أمامه ويسددها في المرمى الخالي ليحرز هدف فوز فريقه في الدقيقة 81 ليتلقى العين الخسارة الثانية توالياً.
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