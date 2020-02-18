عاجل.. الإصابة تنهي موسم نجم السد القطري

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إنتهاء موسم قائد الفريق حسن الهيدوس بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم ضد سباهان أصفهان الإيراني والتي فاز بها الفريق القطري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجل فيها الهيدوس هدفين .



وكتب الحساب الرسمي لفريق نادي السد عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة " كسر بسيط أعلى الساق يبعد حسن الهيدوس عن الزعيم لثلاثة أشهر مقبلة " .

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ويعتبر غياب اللاعب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بمثابة ضربة قوية للغاية ليس فقط لنادي السد بل للمنتخب القطري أيضاً الذي سيلعب مباراتين في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 في شهر مارس المقبل.

وسيعمل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي السد على تعويض اللاعب الفترة المقبلة والتي يسعى خلالها الفريق القطري للحفاظ على لقب الدوري المحلي والمنافسة على اللقب القاري لدوري أبطال آسيا .