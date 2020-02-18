محمد السهلاوي: جميع لاعبي التعاون يستحقون لقب الأفضل ضد الدحيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أشاد محمد السهلاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال مباراة الدحيل القطري والتي جمعت الفريقان الثلاثاء في بريدة لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا .

Advertisements

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد المباراة أكد أنه يبارك لجماهير الفريق الغالية ولمجلس إدارة الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري وأشكر جميع اللاعبين على المجهود الكبير الذي ظهروا به والروح العالية التي إتسم بها أداءهم.

وأضاف حول حصوله على جائزة أفضل لاعب في اللقاء " أنا لاعب ضمن مجموعة من إحدى عشر لاعباً بفريق نادي التعاون والجميع يستحق جائزة أفضل لاعب حيث قدمنا مستوى مميز والنتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا وضعتنا على الصدارة منفردين برصيد ستة نقاط .

وكان السهلاوي قد كتب بعد نهاية المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قال فيها " الحمد لله، ألف مبروك للجميع الانتصار الغالي اليوم لممثل الوطن التعاون وصدارة مجموعتنا الآسيوية، شكراً لدعمكم وكلماتكم الغالية لأخيكم ومحبكم".