اول تعليق من مدرب النصر بعد الفوز على العين

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي أحقية فريقه في تحقيق الثلاث نقاط بالفوز على نادي العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد هزاع بن زايد لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

Advertisements

وفي المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة قال فيتوريا أن النصر واجه فريق جيد وكان بحاجة ملحة لتحقيق النقاط الثلاثة على الرغم من تأخرنا بالنتيجة إلا أن الدفاع كان موجود لدينا بإننا سنحقق الفوز .

وتابع " العين قام بتغيير طريقة لعبه ما جعلنا نعاني في بداية اللقاء قبل أن نقوم بإحداث تغييرات مفاجأة في الشوط الثاني وتمكنا من تسجيل هدفي العودة بالنقاط الثلاثة من الإمارات .

وأنهى " في مثل هذه المباريات الصعبة نحتاج للاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة مثل نور الدين إمرابط وعبد الرزاق حمد الله ونجحنا في الحفاظ على التوازن والدفاع في منطقة وسط الملعب على الرغم من أن مجموعتنا الاقوى لكننا سنتأهل.