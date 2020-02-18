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شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الهيدوس أفضل لاعب في مباراة السد ضد سباهان أصفهان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
نجح اللاعب حسن الهيدوس في الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه السد القطري ضد سباهان أصفهان الإيراني والتي جمعت الفريقان على ملعب إستاد جاسم بن حمد لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وجاء إختيار الهيدوس لحصد تلك الجائزة بفضل تسجيله هدفي فريقه الثاني والثالث بعد أن تقدم أكرم عفيف لكتيبة الإسباني تشافي هيرنانديز .
ورفع الفريق القطري رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة مناصفة مع النصر السعودي بفارق الأهداف .
وفي الجولة القادمة يرحل فريق نادي السد القطري إلى ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين لمواجهة فريق نادي العين الإماراتي لحساب مباريات الجولة الثالثة .
فيما سيواجه فريق نادي سباهان أصفهان الإيراني فريق نادي النصر السعودي على ملعب إستاد آزادي لحساب نفس مباريات الجولة .
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