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الثلاثاء 18 فبراير 2020
يقدم الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه العاشر مساء اليوم الثلاثاء وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS.
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أوبلاك.
خط الدفاع : فيرساليكو - خيمينز - فيلبي - لودي.
خط الوسط : ليمار - كوكي - توماس بارتي - ساؤول.
خط الهجوم : انخيل كوريا - ألفارو موراتا.
مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم بث مباشرو جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - فابينهو.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.
ويدخل فريق أتليتكو مدريد هذة المباراة بعد التعادل مع فريق فالنسيا بالجولة الماضية من الليجا بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد
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