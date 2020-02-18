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شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي أفضل لاعب في مباراة التعاون ضد الدحيل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
نجح الدولي محمد السهلاوي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي في الحصول على جائزة مباراة فريقه التي جمعته بنادي الدحيل القطري اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .
وكان السهلاوي قد قاد الفريق السكري إلى تحقيق الفوز على العملاق القطري بهدفين مقابل لا شيء حيث دون على الهدف الاول وصنع الهدف الثاني ليبصم على الهدفين بنسبة نجاح 100%.
ورفع فريق نادي التعاون رصيده من النقاط في المجموعة إلى النقطة السادسة منفرداً في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد نادي الدحيل القطري عند النقطة الثالثة في المركز الثاني .
وفي الجولة المقبل يخرج فريق نادي التعاون لمواجهة فريق نادي بيرسبوليس الإيراني على ملعب أزادي لحساب مباريات الجولة الثالثة وعينه على العودة بالنقاط الثلاثة لإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة .
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