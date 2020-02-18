نور الدين أمرابط أفضل لاعب في مباراة العين ضد النصر

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نور الدين إمرابط

منحت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي للاعب المغربي نور الدين إمرابط بسبب الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب خلال المباراة وقاد خلالها فريقه لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة .



ودائماً ما يقدم امرابط أداء مميز خلال الإستحقاقات الماضية وساهم في فوز فريقه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ويشكل ثنائي رائع مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ويشكلا قوة هجومية نارية على مرمى الخصوم .

يُذكر أن النصر نجح في تحقيق الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف ما جعله يحقق أول إنتصار له في المجموعة بعد التعادل في الجولة الأولى ضد السد القطري ليتقاسم الفريقان الصدارة برصيد أربعة نقاط فيما بقي سباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والعين الإماراتي متذيل الترتيب بدون رصيد .

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