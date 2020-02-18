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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشارقة القادمة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
سقط فريق نادي الشارقة الإماراتي اليوم الثلاثاء في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مع فريق نادي بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ويبحث الجمهور الإماراتي عن موعد مباراة الشارقة القادمة ضد الدحيل القطري على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة يوم الاثنين الموافق 2 مارس .
وتنطلق مباراة الشارقة القادمة ضد الدحيل القطري في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة تمام الساعة السابعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
في المقبل تذاع مباراة الشارقة القادمة ضد الدحيل القطري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي .
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