شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أوبلاك. خط الدفاع : فيرساليكو - خيمينز - فيلبي - لودي. خط الوسط : ليمار - كوكي - توماس بارتي - ساؤول. خط الهجوم : انخيل كوريا - ألفارو موراتا. Advertisements كما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون. خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - فابينهو. خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو. ويدخل فريق أتليتكو مدريد هذة المباراة بعد التعادل مع فريق فالنسيا بالجولة الماضية من الليجا بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأت في تشكيل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.