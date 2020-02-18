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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الشارقة بعد التعادل مع بيرسبوليس الإيراني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
سقط فريق نادي الشارقة الإماراتي في فخ التعادل الإيجابي مع فريق نادي بيرسبوليس الإيراني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ورفع نادي الشارقة بهذا التعادل رصيده من النقاط إلى النقطة الأولى له في المجموعة وصل بهم إلى المركز الثالث فيما حصد نادي بيرسبوليس الإيراني نقطته الأولى أيضاً لكنه يقبع في المركز الأخير بفارق النقاط .
وفي نفس المجموعة تمكن فريق نادي التعاون السعودي من تحقيق الفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " ببريدة " ليتصدر الفريق العسكري الترتيب برصيد 6 نقاط.
وإليكم ترتيب مجموعة الشارقة كاملاً على النحو التالي :-
|
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
نقاط
|
1
|
التعاون
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6
|
2
|
الدحيل
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
3
|
الشارقة
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
بيرسبوليس
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
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