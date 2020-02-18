شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يسقط في فخ التعادل أمام بيرسبوليس الإيراني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 سقط فريق نادي الشارقة الإماراتي في فخ التعادل مع ضيفه فريق نادي بيرسبوليس الإيراني بهدفين لكلاً منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد نادي الشارقة لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ونجح نادي الشارقة في حصد النقطة الأولى له في مشواره ما جعله يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق نادي بيرسبوليس الإيراني رابع الترتيب . Advertisements أهداف المباراة جاءت عن طريق علي عليبور في الدقيقة 9 لنادي بيرسبوليس قبل أن يدرك محمد خلفان التعادل للفريق الإماراتي في الدقيقة 28 . ولم يسعد الفريق الإماراتي بتسجيل هدف التعادل كثيراً حيث نجح الفريق الإيراني في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي عليبور في الدقيقة 27 . وتعادل الشارقة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق اللاعب ريان مينديز بعد أن قام بمراوغة مدافعي الضيوف وصوب الكرة قوية في الشباك الإيرانية.

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