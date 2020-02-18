بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ثاني هدافي الدوري الألماني

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادى بايرن ميونخ الألمانى لمنافسة نظيره الإنجليزي ليفربول على توقيع هداف نادى لايبزيج وصاحب المركز الثانى بترتيب هدافى الدورى الألمانى، تيمو فيرنر.

وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن بطل الدورى الألمانى يتابع هداف لايبزيج، إذ يرى فيه اللاعب المثالى لتعويض روبيرت ليفاندوفسكى على المدى البعيد. وسجل صاحب الـ 23 عامًا 25 هدفًا خلال 31 مباراة، منها 20 في الدورى، حتى الآن مع فريقه هذا الموسم، فيما لا يتفوق عليه في البطولة المحلية سوى «ليفاندوفسكى» بـ23 هدفًا. ويملك اللاعب بندًا في عقده، يتيح له الرحيل عن لايبزيج مقابل 51 مليون جنيه إسترلينى، إلا أن هذا البند يجب تفعيله قبل إبريل المقبل وإلا يعتبر ملغى. وكانت تقارير أشارت إلى تسريع ليفربول لمفاوضاته لضم اللاعب من أجل الاستفادة من ذلك البند في عقده من أجل تجنب دفع مبلغ مالى أعلى.