الآرسنال يبدأ خطة التدعيم بالتفاوض مع يوفنتوس لضم أدريان رابيو

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ فريق آرسنال الإنجليزي تجهيز خطة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث قالت صحيفة «تايمز»، إن ميكيل أرتيتا، المدير الفنى الجديد لفريق «الجانرز»، يحاول الوصول لصورة نهائية مع مجلس إدارة «المدفعجية» لبدء التفاوض مع أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ليكون أولى الصفقات الصيفية للفريق الإنجليزى.

شارك رابيو لأول مرة مع المنتخب الفرنسى في 15 نوفمبر 2016 ضد ساحل العاج، حيث شارك كأساسى وحل محله توما ليمار بعد 78 دقيقة من مباراة التعادل الودى 0–0، بسبب إصابة في أوتار الركبة. في 17 مايو 2018، تم وضعه على القائمة الاحتياطية من قبل المدير الفنى ديدييه ديشامب للتشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018. ومع ذلك، فقد رفض بشكل مثير للجدل وضعه على قائمة الانتظار، وأرسل رسالة بالبريد الإلكترونى للمدرب قائلًا إنه «لن يكون قادرًا على متابعة البرنامج التدريبى». علق نويل لوغريت، رئيس اتحاد فرنسا لكرة القدم، قائلًا: «لقد اتخذ قرارًا سيئًا. لقد عاقب نفسه وعاقب نفسه وحده».