شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. أتلتيكو مدريد يتقدم على ليفربول بهدف «ساؤول» في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهى الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد وليفربول، والجارية الأن على ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف. وسجل هدف الأتلتي اللاعب ساؤول نيجويز في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول والمباراة، بعد متابعة من ركنية اخطأ فابنيو في تشتيتها ليسكنها ساؤول شباك الريدز.

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