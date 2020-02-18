شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يفاضل بين «ريان والغزال» لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بين الثنائى، أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، والمعار من صفوف الأهلى، وعمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، من أجل ضم أحدهما خلال معسكر الفراعنة المزمع إقامته في مارس المقبل في إطار تحضيرات المنتخب الوطنى لخوض مباراتى توجو في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 المقبل، كما دخل عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، في حسابات الجهاز الفنى بعدما ظهر بمستوى جيد مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن غالبية الجهاز الفنى يفضلون ضم أحمد ياسر ريان بسبب أرقامه الجيدة، حيث سجل أحمد ريان 4 أهداف ببطولة الدورى المصرى هذا الموسم مع الجونة، بجانب أنه سجل في الموسم الماضى 7 أهداف خلال فترة إعارته للجونة لمدة 6 أشهر أيضًا، كما استقر الجهاز الفنى على ضم مصطفى محمد بعد تألقه مع نادى الزمالك .