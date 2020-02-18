شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر و«جونياس» على رادار طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل على ماهر، المدير الفني السابق للفريق الكروى الأول بنادى إنبى، واليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، ضمن حسابات مسؤولى نادى طلائع الجيش، من أجل إسناد مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى، لأى منهما، خاصة بعدما استقر المطاف على عدم استمرار عبدالحميد بسيونى في مهمته الحالية المؤقتة، وبالرغم من تأهل الفريق إلى دور الأربعة لبطولة كأس مصر عقب تغلبه على مصر المقاصة إلا أن النية تتجه للتعاقد مع على ماهر أو تاكيس جونياس المتواجد حاليًا في مصر.

بالرغم من رحيله عن دجلة منذ عدة أيام، ومن المنتظر أن يعلن القرار النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف هوية المدير الفني الجديد قبل انطلاق مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.