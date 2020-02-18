شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعسكر ببرج العرب استعدادًا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروي الأول، طلب بعض اللاعبين الأجانب التصريح لهم بالسفر خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، وذلك خوفا من تأثير الراحة على حالتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، والتى يعول عليها الجهاز كثيرًا لبدء المشوار بقوة بهدف جمع عدد كبير من النقاط للحفاظ على وضع الفريق بالجدول. واستقر الجهاز الفنى للفريق على إقامة معسكر الفريق من ٢٧ فبراير الجاري وحتى الثالث بأحد الفنادق برج العرب، وقرر الفريق إقامة أربع وديات خلال فترة المعسكر مع دمنهور وفاركو وسموحة وجارٍ الاتفاق على المباراة الرابعة.

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تجدر الإشارة إلى أن الفريق سيتدرب بملعب النادى بسموحة من الجمعة القادم وحتى موعد المعسكر.

ويواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب تأخر لجنة المسابقات باتحاد الكرة في تحديد موعد مباراة الفريق مع الزمالك في بداية الدور الثانى للدورى، الأمر الذي أربك الحسابات في تحديد مواعيد لبرنامج الإعداد للمباراة، كما يفقد الفريق السكندرى جهود ثلاثة لاعبين أمام الزمالك نور السيد للطرد والثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بناء على الاتفاق بين الفريقين بعدم إشراكهم في اللقاء التي تجمعهما، ويدرس طلعت يوسف إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق خلال المباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر لرغبته في إحداث تغييرات لعلاج السلبيات التي ظهرت على الأداء خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، وافقت لجنة التظلمات باتحاد الكرة على قبول تظلم الاتحاد السكندرى في عقوبة المدرب العام للفريق محمد إبراهيم من أربع مباريات إلى ثلاث مع الإبقاء على بقية العقوبة المالية.