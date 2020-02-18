شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم قراره بتأجيل قمة الدوري بعد العودة من أبوظبي.. وطاقم تحكيم «السوبر» يصل الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها غداً «الخميس»، على أرض ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبى، في إطار مباراة السوبر المصرى، الإمارات، اليوم «الأربعاء»، ويتكون طاقم التحكيم من النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه كل من ماجنوس لاندبرج وكيم توماس، وتورى هانسن حكمًا رابعًا، كما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الكرواتيان جوران جابريلو «حكم رئيسى»، وميرو جرجيتش «حكم مساعد».

يُذكر أن موين (41 عاما) سبق له قيادة مباراة قمة موسم (2015- 2016) في الدورى وانتهت (0-0)، كما أدار مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والمصرى عام 2017، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عبدالله بيكا للمصرى وتعادل عمرو جمال للأهلى وسجل أحمد فتحى هدف الفوز في الوقت الإضافى للمباراة.

فيما استقرت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على حسم القرار النهائى بشأن تأجيل مباراة القمة بين الفريقين، المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجارى، على أرض ملعب استاد القاهرة، عقب العودة من أبوظبى بسبب الخلاف الذي نشب بين الأعضاء بِأن تأجيل اللقاء، نظرا لارتباط القطبين بمواجهتى دورى الأبطال أمام صن داونز الجنوب إفريقى، والترجى التونسى، ويفضل «الجناينى» عدم تأجيل المباراة حفاظا على انتظام مسابقة الدورى الممتاز، في الوقت الذي يؤيد فيه جمال محمد على، نائب الرئيس، تأجيل اللقاء لمنح اللاعبين راحة قبل مواجهتى دورى الأبطال.