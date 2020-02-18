شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحذر من فتنة السوشيال.. ويناور بـ«العفيجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى شعار «لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المحلى» قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام الزمالك المقرر مساء غد الخميس بالإمارات، ووضح التركيز الشديد داخل بعثة الأهلى منذ وصولها أبوظبى حيث شدد رينيه فايلر المدير الفنى على لاعبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الانشغال بأى أمور أخرى كما طالبهم بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى التي شهدت حربا كلامية بين جماهير الناديين بخصوص السوبر وذلك لتجنب تشتيتهم، وحرص فايلر على تجهيز فيديو كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة في الدورى المحلى ودورى أبطال إفريقيا. ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلى خلال الفترة الماضية. ويسعى السويسرى من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية. وينتظر أن يتضمن المران الختامى للفريق المقرر اليوم مراجعة الخطة والتكليفات الفنية بجانب تدريبهم على كيفية بناء الهجمات السريعة والعودة لتغطية هجمات المنافس لضمان استيعاب اللاعبين للطريقة المقرر أن ينتهجها الفريق، ويناور المدير الفنى برمضان صبحى «العفيجى» لمفاجأة كارتيرون بالدفع به أساسياً بعد تماثله للشفاء من الإصابة.. وحدد الجهاز الفنى مرانه الأول في الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذي يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

Advertisements

من جهته، أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق أهمية مباراة الأهلى أمام الزمالك على كأس السوبر المصرى. وقال ديانج: نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلى، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر. وأضاف ديانج: سعيد بثقة جماهير الأهلى ومؤازرتها لى ولكل زملائى، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة.

وتابع: نعد جماهير الأهلى هنا في الإمارات وفى كل مكان ببذل كل ما لدينا من جهد؛ للفوز على الزمالك في السوبر. من جانبه، أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن مواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى لها طابع خاص وخارج التوقعات، والجميع اعتاد على أن المواجهات التي تجمع بين الفريقين تكون دائمًا خارج سياق التوقع، بغض النظر عن حالة الفريقين قبل المباراة. وأضاف الدرندلى: نحن سعداء بالتواجد في بلدنا الشقيق دولة الإمارات، التي لها مكانة خاصة داخل قلوبنا.. فعندما نتواجد هنا في أي حدث نشعر بحالة من الارتياح الشديد، واستقبالهم وسهولة الإجراءات، اليوم، فور وصول بعثة الأهلى ليسا بجديد على الأشقاء في الإمارات. وأكد رئيس بعثة الأهلى أن الفريق في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين لديهم من الخبرات والاحترافية ما يكفى لتخطى مثل هذه المواجهات، والجميع يدرك تمامًا أنهم يلعبون باسم نادٍ كبير بحجم وقيمة الأهلى، ودائمًا ما يبحثون عن إسعاد الجماهير في جميع أرجاء العالم.

وشدد أمين صندوق النادى على أن الأهلى يحترم دائمًا منافسيه في أي مباراة يخوضها، وهو سر من أسرار نجاحات وتفوق الفريق، وجزء من شخصية الأهلى، التي تضع الاحترام والمبادئ في مقدمة اهتمامها.