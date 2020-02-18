شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على خطة وتشكيل المباراة المهمة والمرتقبة أمام النادى الأهلى في بطولة السوبر المصرى، المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبى بدولة الإمارات.

وقرر كارتيرون استمرار تواجد محمد أبوجبل في حراسة مرمى الأبيض، نظرا للمستويات الجيدة التي يقدمها الحارس، على الرغم من وجود بعض الآراء داخل الجهاز الفنى بإعطاء الفرصة لجنش، نظرا لأنه صاحب خبرات كبيرة في مباريات الأهلى تحديدا، وكان له الدور الأكبر في الفوز بآخر سوبر مع الزمالك بالإمارات في عام 2017، لكن كارتيرون رفض المجازفة بالحارس العائد من الإصابة في هذه المباراة المرتقبة، وفضل استمرار الاعتماد على أبوجبل المتألق في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

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كما سيدفع كارتيرون برباعى الدفاع الذي شارك في مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، وهم: حازم إمام، الذي تحسنت إصابته والتى كانت عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة، بالإضافة إلى محمود علاء، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبدالشافى الذي يقدم أداء رائعًا نال عليه ثقة الجهاز الفنى والجماهير.

ولم يختلف الأمر في وسط الملعب، حيث من المؤكد أن المدير الفنى سيعتمد على طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى، ويفاضل كارتيرون بين أحمد سيد زيزو، ومحمد أوناجم، للدفع بأحدهما في المباراة، وإن كان الاتجاه الأكبر الدفع بأحمد سيد زيزو، والاستفادة من محمد أوناجم كورقة رابحة على دكة البدلاء بجوار مصطفى فتحى وشيكابالا.. وبالطبع في الهجوم سيعتمد على مصطفى محمد، الذي يقدم اداء رائعا مع الأبيض. وخاض الفريق مرانه الثلاثاء وسط أجواء من التفاؤل والتركيز من جانب اللاعبين، الذين يسعون للفوز باللقب الثانى في أقل من أسبوع، كما أكد اللاعبون أنهم يسعون للثأر من مباراة السوبر الماضية التي خسرها الفريق، رغم أنه كان يؤدى بشكل جيد وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق التعادل، بالإضافة إلى إحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد الاستقبال الرائع الذي وجدوه قبل خوض السوبر الإفريقى، والمساندة في المباراة وعقب المباراة، بالإضافة إلى الاستقبال الرائع الذي وجدوه في مدينة أبوظبى من جماهير الزمالك، وهو ما يحفزهم للفوز بالبطولة.

وسيخوض اليوم الفريق المران الختامى، الذي ستعقبه جلسة بالفيديو في القاعة التي خصصتها اللجنة المنظمة في الفندق لشرح التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة الغد وشرح دور كل لاعب وتحركاته في الملعب والمطلوب منه خلال المباراة.

من جانبه، قال سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، إن جميع لاعبيه في حالة تركيز عالية قبل مواجهة الأهلى، وأضاف «الشيشينى» أن الفريق صاحب التركيز الأكثر والثبات الانفعالى فضلا عن تنفيذ تعليمات مديره الفنى ستكون له الغلبة وسيتوج بطلا للسوبر المحلى، وأكد المدرب العام للزمالك أن نظرة المتابعين اختلفت تجاه الفريق الأبيض عقب التتويج بالسوبر الإفريقى بالفوز على الترجى، موضحا أنه يثق في جميع لاعبيه في الفوز على الأهلى وإسعاد الجماهير.