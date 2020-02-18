شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: لاعبو الزمالك أصدقائي وأهم شيء الروح الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي أن لاعبي الزمالك أصدقاء له، وأهم شيء في مباراة القمة الروح الرياضية.

الزمالك يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة كأس السوبر المصري.

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وقال أحمد فتحي في تصريحات لفضائية أبوظبي: «لاعبو الزمالك أصدقائي والفائز سيقول للخاسر حظا أوفر، أهم شيء الروح الرياضية».

وتابع: «مباريات السوبر صعبة، خاصة أمام الزمالك القوي حاليًا، لابد من احترام أي خصم، وطبيعي أن يكون هناك قلق قبل اللقاء ووارد الفوز أو الخسارة».

وأكمل: «الجماهير عامل أساسي في أي مباراة، هم من يعطون طعمًا لكرة القدم، أحب اللعب وسط أجواء جماهيرية لأنها تصنع دوافع أكثر».

واختتم: «هناك من يشعر بأن الجماهير عامل سلبي ولكن بالنسبة لي عكس ذلك».