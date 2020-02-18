شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساؤول ثاني لاعب يزور شباك اليسون في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
سجل اللاعب الاسباني الدولي ساول نيغويزهدفا لناديه أتلتيكو مدريد الإسباني في مرمى ليفربول الانكليزي ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب الواندا ميتروبوليتانو.
وتمكن نيغزيو من هز شباك البرازيلي أليسون بيكير حارس ليفربول في الدقيقة 4 ليصبح ثاني لاعب يهز شباك الحارس الدولي البرازيلي في عام 2020 بعد راول خمينيز لاعب وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2 - 1 في البريمييرليغ.
ولم ينجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سوى في مباراة واحدة من أصل 7 مباريات حتى الآن.
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