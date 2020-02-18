ساؤول ثاني لاعب يزور شباك اليسون في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

سجل اللاعب الاسباني الدولي ساول ​نيغويز​هدفا لناديه أتلتيكو مدريد الإسباني في مرمى ليفربول الانكليزي ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على ملعب الواندا ميتروبوليتانو.



وتمكن نيغزيو من هز شباك البرازيلي أليسون بيكير حارس ليفربول في الدقيقة 4 ليصبح ثاني لاعب يهز شباك الحارس الدولي البرازيلي في عام 2020 بعد راول خمينيز لاعب وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2 - 1 في البريمييرليغ.

ولم ينجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سوى في مباراة واحدة من أصل 7 مباريات حتى الآن.