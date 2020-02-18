نجم دورتموند البولندي يدخل التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

شارك البولندي ​لوكاس بيتشيك​ أساسياً في تشكيلة نادي ​بوروسيا دورتموند​ خلال مواجهة نادي ​باريس سان جيرمان​، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

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وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الدولي البولندي يشارك مع أسود الفيستيفال للمرة الـ 350 في كافة البطولات.

ولفتت الشبكة إلى أن بيتشيك دخل تاريخ النادي الألماني، حيث أصبح أول لاعب يشارك مع الفريق في 50 مباراة بدوري الأبطال.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في 11 آذار المقبل.