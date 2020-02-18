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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبان من آرسنال على رادار ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أشارت شبكة "Football Insider" الإنكليزية إلى أن نادي ليفربول مهتم بضم الثنائي غابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا من نادي آرسنال.
وأبرزت الشبكة أن المدرب يورغن كلوب وفريق التوظيف في ليفربول أبديا إعجابهما بكل من مارتينيلي وساكا ورغبان بالحصول على خدمات اللاعبين في موسم الانتقالات المقبل.
ويمتلك مارتينيلي عقدًا ساريًا مع آرسنال حتى عام 2024، وصنع 10 أهداف في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
من جهته ينتهي عقد ساكا الحالي في 2021، وتحدث مدرب النادي اللندني ميكيل أرتيتا قبل يومين إلى إمكانية منحه عقدًا جديدًا.
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