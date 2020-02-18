لاعبان من آرسنال على رادار ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أشارت شبكة "Football Insider" الإنكليزية إلى أن نادي ​ليفربول​ مهتم بضم الثنائي ​غابرييل مارتينيلي​ و​بوكايو ساكا​ من نادي ​آرسنال​.



وأبرزت الشبكة أن المدرب ​يورغن كلوب​ وفريق التوظيف في ليفربول أبديا إعجابهما بكل من مارتينيلي وساكا ورغبان بالحصول على خدمات اللاعبين في موسم الانتقالات المقبل.

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ويمتلك مارتينيلي عقدًا ساريًا مع آرسنال حتى عام 2024، وصنع 10 أهداف في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

من جهته ينتهي عقد ساكا الحالي في 2021، وتحدث مدرب النادي اللندني ميكيل أرتيتا قبل يومين إلى إمكانية منحه عقدًا جديدًا.