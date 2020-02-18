شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة دورتموند وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 ضمن منافسات مرحلة ذهاب الدور السادس عشر من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​، يستضيف بوروسيا ​دورتموند​ ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وجاءت تشكيلة صاحب الأرض على الشكل التالي: بوركي – زاغادو – أشرف حكيمي – جادون سانشو – رافاييل غيريرو – ماتس هاميلز – إرلينغ هالاند – ثورغان هازارد – لوكاس بيتشيك – إيمري كان – أكسيل فيتسل Advertisements البدلاء: هيتز – داوود – غوتزه – شولز – أكنجي – شميلزر – رينا تشكيلة باريس سان جيرمان: نافاس - مونييه - كورزاوا - سيلفا - كيمبيمبي - ماركينيوس - فيراتي - ادريسا - دي ماريا - نيمار - مبابي البدلاء: ريكو - كيرير - كواسي - دراكسلر - سارابيا - إيكاردي - كافاني

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