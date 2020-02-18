اخبار الرياضه

التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

تقام مباراة واتليتكو على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم.

تشكيل أتلتيكو: يان أوبلاك، شيمي فرساليخو، ستيفان سافيتش، فيليب مونتيرو، رينان لودي، ساؤول نيجويز، توماس بارتي، ليمار، كوكي، أنخل كوريا، ألفارو .

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجل فان دايك، آندي روبيرتسون، فابينو، جوردان هندرسون، جورجينهو فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا