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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
تقام مباراة ليفربول واتليتكو على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم.
تشكيل أتلتيكو: يان أوبلاك، شيمي فرساليخو، ستيفان سافيتش، فيليب مونتيرو، رينان لودي، ساؤول نيجويز، توماس بارتي، ليمار، كوكي، أنخل كوريا، ألفارو موراتا.
تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجل فان دايك، آندي روبيرتسون، فابينو، جوردان هندرسون، جورجينهو فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.
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